Хакеры продолжают атаковать петербургские сайты

После взломанного накануне информационного портала «Фонтанка.ру», сегодня ночью атаке хакеров подверглось приложение известной петербургской сети аптек «Озерки».

Начиная с вечера двадцать восьмого февраля жители Северной столицы, использующие аптечное приложение, стали получать push-уведомления, связанные с проходящей на территории Украины военной операцией, сообщающие, в частности, предполагаемые прогнозы развития событий в области экономики России и число жертв среди военных, не совпадающее с официальными данными.

Предполагается, что произошедшее является следствием очередной акции, проведённой хакерской группировкой Anonymous, объявившей войну России двадцать пятого февраля.

Напомним, что ранее хакеры взламывали сайты ТАСС, «Фонтанки», «Коммерсанта» и ряда других российских СМИ. Помимо этого, временно не работали официальные порталы президента, правительства страны, Государственной думы и Совета Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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