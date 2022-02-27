Иностранца, ограбившего петербургского стилиста, задержали в столице

Сегодня появилось сообщение Главного управления МВД по региону о задержании подозреваемого, ограбившего основателя дома красоты в Северной столице.

Для поимки двадцатидевятилетнего злоумышленника петербургским правоохранителям пришлось выехать в Москву, где его обнаружили в одной из пятиэтажек на улице Ватутина. Оперативники считают, что именно этот человек вечером одиннадцатого февраля побывал в квартире потерпевшего, откуда вынес деньги, золотые изделия и смартфон, предварительно испугав хозяина ножом. Причинённый ущерб был оценён последним в двести тысяч рублей.

Сам задержанный, житель одной из среднеазиатских республик, заявил о своей невиновности. Объясняя свой вояж в Петербург, незваный ночной гость сообщил правоохранителям о якобы полученном долге, который отдал ему знакомый.

В то же время сотрудники полиции установили, что иностранный гражданин ранее уже был судим за грабёж. У подозреваемого изъята часть вещей, принадлежавших ограбленному.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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