Петербургский пятиклассник попал в больницу с сотрясением мозга после ссоры во время прогулки

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Накануне вечером в детскую клинику им. Раухфуса доставили одиннадцатилетнего школьника из Невского района Северной столицы. Медики диагностировали у ребёнка сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы лица.
Пострадавший ребёнок рассказал врачам о том, что отправился с приятелями на прогулку по дворам между своим домом и школой в Обухово, где встретился с аналогичной компанией ребят, учащихся на класс старше. Встреча несовершеннолетних завершилась кулачным боем.
Теперь разбираться в причинах конфликта, как и восстанавливать все детали произошедшего, будут заинтересовавшиеся инцидентом сотрудники правоохранительных органов. Представители главка МВД по Санкт-Петербургу сообщили о начатой полицейскими Невского района проверке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое...Подробнее
Сегодня около пяти часов утра медики Мариинской больницы сообщили правоохранителям о ЧП, произошедшем в терапевтическом...Подробнее
В Центральном банке России объяснили, что будет с вкладами, открытыми в банках, которые попали под санкции. Ранее Запад...Подробнее
В НАТО заявили, что «худший кошмар» для Владимира Путина вот-вот начнется. Альянс обещает дополнительно направить сотни...Подробнее
Финансово-экономические аналитики Центробанка Российской Федерации сообщили о том, какая участь постигнет вклады в...Подробнее
Не менее 28 стран, как членов, так и не участников военного блока НАТО, приняли решение отправить в Украину различное...Подробнее
Пришедшая на место обанкроченного «Метростроя» компания «Метрострой Северной столицы» замалчивает несчастные случаи на...Подробнее
Накануне полицейскими Ленинградской области в домах двух жителей Сланцевского района были обнаружены частные оружейные...Подробнее
Горожане активно жалуются на многочисленные повреждения крыш своих домов – таков результат халатности петербургских...Подробнее
Комментировать