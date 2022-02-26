Петербургский пятиклассник попал в больницу с сотрясением мозга после ссоры во время прогулки

Сегодня, 13:49

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Петербургский пятиклассник попал в больницу с сотрясением мозга после ссоры во время прогулки
Фото из открытых источников

Накануне вечером в детскую клинику им. Раухфуса доставили одиннадцатилетнего школьника из Невского района Северной столицы. Медики диагностировали у ребёнка сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы лица.

Пострадавший ребёнок рассказал врачам о том, что отправился с приятелями на прогулку по дворам между своим домом и школой в Обухово, где встретился с аналогичной компанией ребят, учащихся на класс старше. Встреча несовершеннолетних завершилась кулачным боем.

Теперь разбираться в причинах конфликта, как и восстанавливать все детали произошедшего, будут заинтересовавшиеся инцидентом сотрудники правоохранительных органов. Представители главка МВД по Санкт-Петербургу сообщили о начатой полицейскими Невского района проверке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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