Полицейские Ленинградской области закрыли очередную нарколабораторию

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Сегодня стали известны детали операции, проведённой правоохранителями Ленобласти в деревне Борисово Приозёрского района, где была обнаружена нарколаборатория по производству амфетамина.
«Синтетику» на импровизированном предприятии изготавливали двое местных жителей. В результате проведённого обыска полицейскими были обнаружены химреактивы, оборудование и посуда, необходимые для производства наркотика. Помимо компонентов изъяли и конечный продукт, масса найденного амфетамина составила 43,4 грамма – сообщают «Невские новости».
Завершающим аккордом мероприятия стало задержание самих «фармацевтов». Оба задержанных подозреваются в производстве запрещённых к обороту веществ. В отношении мужчин уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи тридцатой и части четвёртой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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