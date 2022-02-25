Полицейские Ленинградской области закрыли очередную нарколабораторию

Сегодня стали известны детали операции, проведённой правоохранителями Ленобласти в деревне Борисово Приозёрского района, где была обнаружена нарколаборатория по производству амфетамина.

«Синтетику» на импровизированном предприятии изготавливали двое местных жителей. В результате проведённого обыска полицейскими были обнаружены химреактивы, оборудование и посуда, необходимые для производства наркотика. Помимо компонентов изъяли и конечный продукт, масса найденного амфетамина составила 43,4 грамма – сообщают «Невские новости».

Завершающим аккордом мероприятия стало задержание самих «фармацевтов». Оба задержанных подозреваются в производстве запрещённых к обороту веществ. В отношении мужчин уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи тридцатой и части четвёртой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700