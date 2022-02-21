Житель Петербурга набросился с ножом на отца, после чего спрыгнул с балкона

Сегодня, 12:24

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Житель Петербурга набросился с ножом на отца, после чего спрыгнул с балкона
Фото из открытых источников

Стали известны подробности инцидента, произошедшего накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга.

В экстренные службы города позвонила местная жительница, сообщив о том, что обнаружила своего мужа лежащим на полу. Мужчина был изрезан ножом и истекал кровью. На место происшествия экстренно выехали бригада скорой и наряд полиции.

Прибывшие на вызов полицейские заметили лежащего возле дома молодого человека, не подающего признаков жизни. Как оказалось, найденный самоубийца был сыном пострадавшего петербуржца. Его отец, получивший множественные колото-резаные ранения, смог сообщить, что принимал душ, когда погибший набросился на него с ножом. Попрощавшись, двадцатидевятилетний родственник стал наносить своей жертве беспорядочные удары, а после, пока его мать пыталась оказать помощь раненному мужу и вызывала скорую, нападавший вышел на балкон.

По данным «Невских новостей», порезанного петербуржца в крайне тяжёлом состоянии доставили в клинику с ранами головы, груди и живота. Сразу после прибытия мужчину отправили в операционную. Работающие на месте происшествия полицейские изъяли улики и два ножа. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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