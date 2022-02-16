Петербургские таможенники задержали авиапассажирку из Хельсинки за контрабанду наркотиков

Сотрудники Пулковской таможни решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотиков в отношении пассажирки, привёзшей из Финляндии нелегальные сувениры.

По сообщению Северо-Западного таможенного управления, прилетевшая из Хельсинки россиянка прошла в «зелёный» коридор аэропорта, показав тем самым, что не ввозит в страну никакого запрещённого или требующего декларирования груза. Однако, при досмотре багажа проверяющие обнаружили в нём два контейнера с растительной смесью и лист того же растения. Проведённая экспертиза показала, что данное вещество может вызывать привыкание - проще говоря, является наркотиком.

В связи с тем, что общий вес нелегального груза превысил четыре грамма, в действиях туристки усмотрели признаки преступления контрабанды наркотических веществ в соответствии с частью первой статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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