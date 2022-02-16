В Ленинградской области полицейские применили оружие для задержания нарушителя

Сегодня, 11:39

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В Ленинградской области полицейские применили оружие для задержания нарушителя
Фото из открытых источников

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области озвучило детали инцидента, произошедшего шестнадцатого февраля на трассе «Скандинавия», во время которого для задержания нарушителя сотрудниками полиции пришлось применить оружие.  

В тот день, примерно в половине десятого, экипажем ДПС была замечена иномарка, водитель которой выехал на встречную полосу. Патрульный автомобиль включил звуковые и световые сигналы, совершил разворот и попытался её остановить.

На требования сотрудников водитель не отреагировал. Он продолжил движение, нарушая требования ПДД, после чего сотрудники полиции решили применить оружие. Произведя несколько выстрелов, инспектор патрульной службы смог повредить колесо преследуемого автомобиля. Водитель иномарки потерял управление и транспортное средство остановилось, наехав на снежный вал.

Оказалось, что за рулём машины сидел сорокалетний выборжанин, ранее лишённый водительского удостоверения. Он попытался оказать сопротивление, но всё же был задержан правоохранителями и доставлен в отделение полиции. От прохождения медосвидетельствования нарушитель, имеющий явные признаки наркотического опьянения, отказался.

На мужчину составили несколько административных протоколов. Кроме оплаты штрафов, ему теперь предстоит нести уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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