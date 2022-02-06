В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
Инцидент произошёл вчера вечером на территории Выборгского района Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили «Невским новостям», что какое-то время после удара пострадавший ещё оставался жив, однако к приезду сотрудников скорой помощи мужчина умер.
Как рассказали свидетели, случайные прохожие пытались помочь погибшему, но, к сожалению, медиков среди них не оказалось, а скорая слишком долго добиралась до места ЧП. Присутствующая при инциденте местная жительница отметила, что прошло около полутора часов, прежде чем автомобиль с врачами появился во дворе.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам экстренных служб пришлось самостоятельно сбивать с кровли остатки льда, так как они продолжали падать, создавая угрозу для проходивших мимо дома людей. При этом стало известно, что утром того же дня крышу расчищали работники районной ЖКС.
Погибшему мужчине было двадцать девять лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
В России сохранится высокий уровень инфляции, предполагает председатель правления Сбера Герман Греф. Поэтому тем, кто...Подробнее
Истребитель F-15 ВВС США был перехвачен российским Су-30СМ в небе над Сирией. Американский боевой самолет, по всей...Подробнее
Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...Подробнее
Сотрудниками петербургской Росгвардии был задержан мужчина, который хорошо отдохнув в сетевом ресторане, вместо оплаты...Подробнее
Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...Подробнее
Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге...Подробнее
Губернатор Петербурга Александр Беглов стал одним из героев выпуска программы Ксении Собчак. Телеведущая и журналист...Подробнее
В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора...Подробнее
Комментировать