В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника

Сегодня, 12:29

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В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника
Фото из открытых источников

Инцидент произошёл вчера вечером на территории Выборгского района Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили «Невским новостям», что какое-то время после удара пострадавший ещё оставался жив, однако к приезду сотрудников скорой помощи мужчина умер.

Как рассказали свидетели, случайные прохожие пытались помочь погибшему, но, к сожалению, медиков среди них не оказалось, а скорая слишком долго добиралась до места ЧП. Присутствующая при инциденте местная жительница отметила, что прошло около полутора часов, прежде чем автомобиль с врачами появился во дворе.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам экстренных служб пришлось самостоятельно сбивать с кровли остатки льда, так как они продолжали падать, создавая угрозу для проходивших мимо дома людей. При этом стало известно, что утром того же дня крышу расчищали работники районной ЖКС.

Погибшему мужчине было двадцать девять лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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