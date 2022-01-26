Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
Александр Коновалов, известный противник введённых в Петербурге коронавирусных ограничений, был задержан правоохранителями. Ему вменяют в вину то, что он якобы выступал в качестве посредника при даче взяток должностным лицам. Как считают полицейские, таким образом бизнесмен помогал тем, кто открыто выражал свои протесты против системы проверок QR-кодов.
Сегодня в офис Коновалова пришли оперативники. Следователи проверяют версию, согласно которой ресторатор помог хозяйке одной из закрытых в результате проверок точек получить обратно свой товар, изъятый правоохранителями, передав им некое вознаграждение. Данную информацию озвучили сотрудники службы СБ регионального главка Министерства внутренних дел.
Оперативниками называется и сумма взятки – пятьдесят тысяч рублей. Помимо этого, как они считают, бизнесмен мог предложить свои услуги и остальным наказанным предпринимателям.
Сейчас в доме и офисе Коновалова проходят обыски.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...Подробнее
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...Подробнее
В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...Подробнее
О прибавке к пенсии для работающих пенсионеров рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. С 2016 года в России не...Подробнее
Ученые из Университета Тампере провели исследование противоковидных препаратов существующих на рынке. В результате...Подробнее
Новую денежную выплату готовят российским гражданам. Получить средства в размере 12 тысяч рублей будет возможность у...Подробнее
Сегодня, около пяти утра, патрульный экипаж Росгвардии заметили задымление в квартире одного из домов, расположенных на...Подробнее
В Воронеже задержан 27-летний американец, который является фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении...Подробнее
Гражданам Российской Федерации объяснили, как обманули всех людей пожилого возраста во время осуществления механизма...Подробнее
Комментировать