Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

Сегодня, 20:14

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Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией
Фото из открытых источников

Александр Коновалов, известный противник введённых в Петербурге коронавирусных ограничений, был задержан правоохранителями. Ему вменяют в вину то, что он якобы выступал в качестве посредника при даче взяток должностным лицам. Как считают полицейские, таким образом бизнесмен помогал тем, кто открыто выражал свои протесты против системы проверок QR-кодов.

Сегодня в офис Коновалова пришли оперативники. Следователи проверяют версию, согласно которой ресторатор помог хозяйке одной из закрытых в результате проверок точек получить обратно свой товар, изъятый правоохранителями, передав им некое вознаграждение. Данную информацию озвучили сотрудники службы СБ регионального главка Министерства внутренних дел.

Оперативниками называется и сумма взятки – пятьдесят тысяч рублей. Помимо этого, как они считают, бизнесмен мог предложить свои услуги и остальным наказанным предпринимателям.

Сейчас в доме и офисе Коновалова проходят обыски.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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