Мошенники развели на миллионы консультанта Минфина России

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Консультант Министерства финансов попала в сети, расставленные телефонными мошенниками. Женщина не заподозрила подвоха, когда с ней связался «сотрудник службы безопасности банка» и лишилась более одного миллиона рублей. Об этом сообщает «МК», ссылаясь на информацию Телеграм-канала «Осторожно, новости».
По данным издания, карьеру женщина начинала в министерстве Кабардино-Балкарии. Позже она переехала в Москву и вначале работала в департаменте межбюджетных отношений Минфина, а нынче работает в ведомстве советником.
Недавно с ней по телефону связался мужчина, который представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что кто-то посмел оформить на ее имя кредит. Сотрудница Минфина ничего не заподозрила и начала следовать указаниям, как оказалось, мошенника.
Вначале доверчивая женщина оформила кредит на 1,5 миллиона. Потом она обратилась в отделение банка и сняла 1,3 миллиона. Деньги перевела на счет в другой банк. Это, как заверил ее звонивший, спасет от проблем, а средства непременно вернутся.
Этого не произошло. Да и связи с «сотрудником банка» уже не было. Консультант осознала, что ее обманули, и была вынуждена обратиться в полицию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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