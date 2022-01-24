В Воронеже пьяный американец избил российского полицейского

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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В Воронеже задержан 27-летний американец, который является фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России, гражданин США обвиняется в том, что он устроил дебош в вагоне пассажирского поезда, а также избил российского полицейского.
При этом, как подчеркивается в пресс-релизе, нарушал общественный порядок американец, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что подозреваемый, который после случившегося был задержан и доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного отдела МВД на транспорте, несколько раз ударил полицейского ногой.
В его отношении возбуждено уголовное дело. Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражей.
Американцу за применение насилия в отношении представителя российской власти грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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