В Приморье женщина умерла от теплового удара из-за аномальной жары

Жительница приморского Артема умерла из-за полученного на даче теплового удара вследствие установившейся в регионе аномальной жары. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию краевого Минздрава.

Ранее в социальных сетях начали рассказывать о том, что женщина из Артема у себя на даче получила тепловой удар и упала в обморок. Когда она очнулась, родные отвезли ее в травмпункт, но там женщина снова потеряла сознание и вскоре умерла.

Собеседник агентства, комментируя эту информацию, сообщил, что сотрудники травмпункта и врачи скорой помощи проводили реанимационные действия. Женщину пытались спасти в течение получаса, но медики оказались бессильны: она скончалась.

В таких случаях, подчеркивает врач, следует незамедлительно вызывать к пострадавшему бригаду скорой помощи. Но лучше, чтобы подобного не возникало - нахождения на солнце в дневные часы лучше избегать, особенно людям в возрасте.

В Приморье, как и в ряде других регионов России, установилась аномальная жара. Владивосток в июле побил тепловой рекорд за последние полвека - в городе была зафиксирована температура 33,1 градуса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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