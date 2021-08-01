В Приморье женщина умерла от теплового удара из-за аномальной жары

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Жительница приморского Артема умерла из-за полученного на даче теплового удара вследствие установившейся в регионе аномальной жары. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию краевого Минздрава.
Ранее в социальных сетях начали рассказывать о том, что женщина из Артема у себя на даче получила тепловой удар и упала в обморок. Когда она очнулась, родные отвезли ее в травмпункт, но там женщина снова потеряла сознание и вскоре умерла.
Собеседник агентства, комментируя эту информацию, сообщил, что сотрудники травмпункта и врачи скорой помощи проводили реанимационные действия. Женщину пытались спасти в течение получаса, но медики оказались бессильны: она скончалась.
В таких случаях, подчеркивает врач, следует незамедлительно вызывать к пострадавшему бригаду скорой помощи. Но лучше, чтобы подобного не возникало - нахождения на солнце в дневные часы лучше избегать, особенно людям в возрасте.
В Приморье, как и в ряде других регионов России, установилась аномальная жара. Владивосток в июле побил тепловой рекорд за последние полвека - в городе была зафиксирована температура 33,1 градуса.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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