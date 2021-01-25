Трое человек были спасены с необитаемого острова на Багамах

Сегодня, 20:39

Ольга Громова

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Трое человек были спасены с необитаемого острова на Багамах

Трое граждан Кубы были эвакуированы с необитаемого острова на Багамах. Двое мужчин и одна женщина чудесным спасением обязаны сотрудникам Береговой охраны США, передает ABC News.

Сообщается, что несчастные застряли на необитаемом острове на целых 33 дня. Попали они на него в результате крушения своей лодки - во время сильного шторма она перевернулась и утонула. Мужчины и женщина вплавь добрались до острова. 

Выжить «последователям» Робинзона Крузо удалось благодаря кокосам, которые растут на Ангилья-кей, а также моллюскам и крысам, которые доводилось есть.

Застрявших на острове заметил экипаж вертолета. Завидев винтокрылую машину, они принялись размахивать самодельным флагом. Спасатели сбросили людям воду, провизию и радио, а позже вернулись и забрали их, доставив в медицинский центр Лоуэр-Киз.

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