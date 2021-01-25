В Самаре две шестиклассницы разбились насмерть при падении с 16 этажа

Девятого февраля в Самаре не стало двух шестиклассниц. Они были из благополучных семей, в школе слыли отличницами. Но во вторник их на уроках не было, а после обеда город облетела страшная весть: девочки (обеим было по 12 лет) упали с 16 этажа дома на улице Киевской. При падении с такой высоты они не выжили - разбились насмерть.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители - следствие, прокуратура. В деле еще много вопросов, ответы на которые предстоит получить, в том числе, было ли это самоубийство или же, возможно, речь о доведении до самоубийства.

Причины падения пока остаются неизвестными. Однако издание «Про город» сообщает, что на месте трагедии полицейские нашли записки, оставленные 12-летними девочками.

Их содержание на текущий момент не разглашается.