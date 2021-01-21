В Петербурге за изнасилование 6-летнего мальчика задержан 17-летний подросток

Вчера, 21:49

Ольга Громова

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В Петербурге за изнасилование 6-летнего мальчика задержан 17-летний подросток

В Петербурге по подозрению в изнасиловании дошкольника - 6-летнего мальчика - задержан 17-летний парень. О сексуальном насилии в отношении ребенка 24 января в полицию сообщил отец пострадавшего.

Мужчина рассказал, что юный житель северной столицы над его ребенком надругался не менее двух раз - в октябре прошлого года и в январе нынешнего.

Подозреваемого в совершении преступления задержали близ дома № 4 по улице Тамбасова в Петербурге вечером в воскресенье, 24 января.

Обстоятельства случившегося выясняются - организована проверка. Решается и вопрос в возбуждении уголовного дела, передает ivbg.ru.

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