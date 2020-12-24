Полицейские сорвали проведение незаконного корпоратива мэрии российского города

В городе Верхний Уфалей, что в Челябинской области, сотрудники местной мэрии в нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19, собрались отгулять новогодний корпоратив в одном из кафе. Но вот незадача: в заведение заглянули полицейские и сорвали проведение мероприятия.

По информации издания Znak.com , которое ссылается на собственные источники, стражи порядка нагрянули в кафе вечером 25 августа. Из заведения они вывели 29 работников мэрии, которые собрались на корпоратив, и заставили каждого написать объяснительные.

Источник указал, что непосредственно руководителей администрации на незаконном празднике не было. Гулять собирались сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и других.

Тем самым они намеревались нарушить введенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером до 11 января следующего года запрет на проведение шоу-программ в ресторанах и работу общепита в ночное время.