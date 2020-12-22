В Подмосковье во время массовой драки мигрантов пострадала 3-летняя девочка

В драке, которую устроили в подмосковных Мытищах иностранные граждане, пострадала трехлетняя девочка.

Накануне в районе жилого комплекса «Императорские Мытищи» примерно 10 человек, которые, как сообщают «Вести Подмосковья», приехали в Россию на заработки, подрались среди белого дня. В результате драки травмы получила трехлетняя девочка, которая вышла с мамой из дома в неподходящий момент. У ребенка выбит зуб и рассечена губа.

Мама пострадавшей девочки отвела ее в травмпункт, где врачи оказали помощь девочке. Также были сняты побои и мать ребенка написала заявление в полицию.

По данному факту городская прокуратура проводит проверку.

Что стало причиной драки между трудовыми мигрантами на данный момент неизвестно. Правоохранители ищут участников драки. В управляющей компании, которая обслуживает район, в котором произошла драка, заявляют, что мигранты, участвовавшие в побоище, на компанию не работают. В соцсетях пользователи пишут о том, что в этом районе за последнее время мигранты уже устраивали несколько массовых драк.