Все школы Кронштадта подверглись проверке из-за массового отравления детей

Как проинформировал начальник управления социальным питанием Петербурга Алексей Барабанщиков, после отравления детей в школе № 422 в образовательных учреждениях Кронштадта состоялась внеплановая проверка. Ее целью стало выявление соблюдения (или несоблюдения) правил и норм школьного питания.

Проверка проводилась УСП совместно с администрацией Кронштадта и охватила все учебные заведения города на острове Котлин. Причиной стало отравление детей в школе № 422.

Пресс-конференция, посвященная вопросам организации питания детей, состоялась 21 декабря. Как отметил Алексей Барабанщиков, главная цель проверок – выяснение факта, являются ли проблемы с питанием «системой», или же это можно отнести к единичному случаю.

Инцидент с отравлением ребят в 422-ой кронштадтской школе, случился в середине ноября. За медицинской помощью обратилось 140 человек, после чего было возбуждено уголовное дело. Следствие назвало версию об отравлении некачественной едой - основной. Как сообщается на сайте госзакупок, поставками еды в 422-ю школу занималось ООО «ТД «Профпит».