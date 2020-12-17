Все школы Кронштадта подверглись проверке из-за массового отравления детей

Сегодня, 15:19

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Все школы Кронштадта подверглись проверке из-за массового отравления детей

Как проинформировал начальник управления социальным питанием Петербурга Алексей Барабанщиков, после отравления детей в школе № 422 в образовательных учреждениях Кронштадта состоялась внеплановая проверка. Ее целью стало выявление соблюдения (или несоблюдения) правил и норм школьного питания.

Проверка проводилась УСП совместно с администрацией Кронштадта и охватила все учебные заведения города на острове Котлин. Причиной стало отравление детей в школе № 422. 

Пресс-конференция, посвященная вопросам организации питания детей, состоялась 21 декабря. Как отметил Алексей Барабанщиков, главная цель проверок – выяснение факта, являются ли проблемы с питанием «системой», или же это можно отнести к единичному случаю. 

Инцидент с отравлением ребят в 422-ой кронштадтской школе, случился в середине ноября. За медицинской помощью обратилось 140 человек, после чего было возбуждено уголовное дело. Следствие назвало версию об отравлении некачественной едой - основной. Как сообщается на сайте госзакупок, поставками еды в 422-ю школу занималось ООО «ТД «Профпит». 

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