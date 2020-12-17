Убитый в Петербурге ученый работал над вакциной от коронавируса

Сегодня, 00:34

Анна Лисова

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Убитый в Петербурге ученый работал над вакциной от коронавируса
Ученый из Санкт-Петербурга Александр Каганский

Ученый из Санкт-Петербурга Александр Каганский, об убийстве которого стало известно накануне, занимался разработкой вакцины от коронавируса. Об этом передает Лента.Ру

Журналисты получили информацию о том, что Каганский разрабатывал вакцину от коронавирусной инфекции в Эдинбурге, где он работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета.

В Северную столицу Каганский прилетел из Великобритании, чтобы побывать на могиле родителей. Ученый решил также встретиться с одноклассником. В его квартире, как предполагает следствие, Каганский и был убит. 

Накануне в СМИ попала информация об убийстве 45-летнего ученого-биолога Александра Каганского. Как стало известно, в полицию обратилась женщина, сообщив по телефону, что из окна на 14-м этаже выпал полураздетый мужчина. 

Правоохранители, прибыв по вызову, обнаружили на теле погибшего следы насильственной смерти. По факту произошедшего СК РФ было возбуждено уголовное дело по 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В убийстве Каганского подозревается его знакомый, который был сразу же задержан. 

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