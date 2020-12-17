В Петербурге убит известный ученый-биолог Александр Каганский

Сегодня, 09:39

Анна Лисова

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В Петербурге убит известный ученый-биолог Александр Каганский
Биолог Александр Каганский

Ученый-биолог Александр Каганский найден мертвым в Петербурге. 

Он был ученым с мировым именем. Биолог занимался изучением воздействия внешних факторов на активность генов, работал над лекарством от онкологических болезней. Также он участвовал в изучении вируса, вызывающего COVID-19.

Как сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, во дворе одного из домов был обнаружен мужчина с признаками насильственной смерти. Уже задержан 45-летний мужчина, который подозревается в его убийстве. Следствие выяснило, что они были знакомы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). 

В СМИ попала информация, что ученый был в гостях, и у него произошел конфликт с хозяином квартиры. 

Александр Каганский возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины в Дальневосточном федеральном университете. Он являлся также сотрудником Института генетики и молекулярной медицины университета в Эдинбурге, имел степень доктор молекулярной биологии в Национальном институте здравоохранения США. 

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