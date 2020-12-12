Хулиганы забросали снегом Вечный огонь в Петербурге

Сегодня, 13:54

Александр Зуев

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Хулиганы забросали снегом Вечный огонь в Петербурге

В ночь на 17 декабря в Петербурге был совершен хулиганский поступок. На Марсовом поле неизвестные затушили Вечный огонь на мемориале «Борцам Революции». Об акте вандализма сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти после того, как в полицию об этом сообщили неравнодушные граждане, передает издание Невские новости.

Как отмечают в полиции, в 23:45 двое неизвестных затушили символичное пламя  снегом, и быстро скрылись. Сейчас правоохранители разыскивают хулиганов, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что огонь удалось снова зажечь. Неблаговидные действия хулиганов попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как двое неизвестных мужчин стоят у огня, а  потом пламя затухает, после чего мужские силуэты быстро исчезают с места происшествия.

Напомним, что 7 мая Вечный огонь на Марсовом поле залили газировкой и закидали бутылками. Вскоре горение огня  восстановили. 



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