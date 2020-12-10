Самолет компании «Аэроконтроль» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова

В международном аэропорту Пскова самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом инциденте рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он уточнил, что самолет компании «Аэроконтроль», которая осуществляет летную проверку оборудования аэропортов, выкатился на спланированную часть летной полосы. По словам губернатора, экипаж в этом инциденте не пострадал. Воздушное судно никаких повреждений не получило.

Сотрудники аэропорта смогли оперативно вернуть самолет на взлетно-посадочную полосу, после чего он бы отбуксирован на стоянку воздушной гавани. В причинах данного инцидента будет разбираться комиссия.

Ведерников также сообщил, что из-за обледенения полосы псковский аэропорт отправил один рейс из Минеральных вод на запасной аэродром Санкт-Петербурга.