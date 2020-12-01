Сразу двое мужчин внезапно скончались на улице у магазина в Новосибирске

В новосибирском Академгородке у входа в один из магазинов внезапно умерли, один за другим, двое мужчин. При этом они не были знакомы друг с другом.

Смерть настигла двух жителей Новосибирска у магазина на улице Иванова 10 декабря почти одновременно - около 13.00

Один из погибших в «Шоколадку» направлялся в сопровождении родных. Внезапно ему стало плохо, через мгновенье он упал замертво.

Второй мужчина упал в обморок и умер прямо на тротуаре.

Что стало причиной смертей горожан, установят судмеэксперты. Тела уже отправлены на исследование. Полицейским пришлось два часа ждать прибытия спецтранспорта, сообщает «Навигатор».