Переболевший коронавирусом петербуржец умер по дороге домой после выписки

8 декабря в Петербурге произошел чудовищный инцидент. 65-летний житель города, переболевший коронавирусом, умер на пути домой после выписки из больницы №15. У пациента диагностировали COVID-19, однако врачи решили не держать его в медучреждении, пишет издание «Невские новости». Мужчина, который должен был долечиваться в специально арендованной для этого квартире, вышел из больницы и встретился с сыном, но вскоре он начался задыхаться и терять сознание. Сын тут же вызвал скорую помощь, но прибывшие медики уже не могли спасти мужчину. Об этом вопиющем случае уже знают в Следственном комитете.

Сообщается, что тело умершего было передано на исследование, а материалы по поводу скоропостижной смерти пациента уже направлены в следственные органы для проведения проверки.