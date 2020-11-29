В Петербурге фотомодель Лилия Судакова зарезала своего мужа

В Петербурге задержана российская модель Лилия Судакова.

Ее подозревают в убийстве мужа, о чем сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

25-летняя Лилия Судакова и ее супруг Сергей проводили выходные в Петербурге в съемной квартире. Ссора, которая закончилась убийством, началась у них на фоне ревности. Лилия возмутилась, что ее супруг привел в съемную квартиру девушку и стал с ней флиртовать.

Супруги повздорили и Лилия вышла на кухню, чтобы успокоиться. Муж пришел к ней и начал ее бить. В какой-то момент Лилия схватила нож и ударила им в сердце Сергея. Хотя она и вызвала скорую, спасти его не удалось и он скончался в больнице, получив единственное ножевое ранение.

Модель написала явку с повинной и сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. СК потребовал, чтобы суд назначил для подозреваемой в качестве меры пресечения заключение под стражу.