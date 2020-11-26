Заразившийся коронавирусом россиянин умер во время свадебного путешествия в Крыму

Житель Сызрани Самарской области заразился коронавирусом и скончался во время свадебного путешествия с женой по Крыму. Об этом со ссылкой на телеканал «КТВ-Луч» сообщила «Лента».

По имеющейся информации, пенсионеры из Сызрани в этом году праздновали «золотую свадьбу» - 50 лет вместе. По этому случаю они решили отправиться в свадебное путешествие в Крым. Но на полуострове муж и жена заразились коронавирусом.

Для супруга ковид стал смертельным - от осложнений он скончался. Его жена сейчас в больнице, где проходит курс лечения.

Родственники помогли ей кремировать тело мужа, чтобы можно было отправить прах в Самарскую область для захоронения.