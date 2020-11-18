На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи

Вчера, 20:59

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На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи

Инцидент с нападением на сотрудников бригады скорой помощи произошел на Урале. Муж пациентки в Екатеринбурге совершил агрессивное нападение на двух девушек-медиков скорой помощи, одна из которых получила серьезные травмы, информирует «Екатеринбург онлайн».

Сообщается, что нападение произошло после агрессивного требования мужчины госпитализировать его жену и сделать ей КТ. Инцидент произошел примерно в 24.00 20 ноября в доме на улице Сурикова. На вызов к пациентке с положительным тестом на ковид приехали две сотрудницы инфекционной бригады 15-й подстанции скорой помощи. По свидетельству фельдшеров, пациентку беспокоило повышение температуры, причем максимальный показатель составлял 38 градусов. Других жалоб, в том числе на одышку и затруднение при дыхании, у девушки не было, и когда сотрудницы скорой объяснили пациентке и ее мужу, что в данном случае КТ и госпитализация не показаны, муж пациентки начал громко возмущаться и настаивать на КТ. Не образумили его и заверения медиков о том, что на завтра скорая назначит актив, и к заболевшей придет врач из поликлиники. Мужчина, который, вероятнее всего, был нетрезв, начал проявлять агрессию и спустил одного медика с лестницы, а второй девушке, которая успела выбежать из квартиры и позвонила старшему врачу, пустил вслед папки с медицинскими документами бригады и электрокардиограф.

К счастью, плотный защитный костюм девушки-фельдшера уберег ее от получения тяжелых увечий, однако она сильно ударилась головой о дверь и получила ушибы. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции оставили мужа пациентки дома, руководствуясь тем, что он является контактным на коронавирус. Также сообщается, что в полиции пообещали прокомментировать информацию о происшествии позднее.

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