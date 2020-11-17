В Саратове 30-летнего мужчину похитили и удерживали в погребе ради денег

Вчера, 22:09

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В Саратове 30-летнего мужчину похитили и удерживали в погребе ради денег

Два дня назад в Саратове случилось дикое происшествие, о котором до сих пор со страхом и содроганием вспоминают все граждане областной столицы. Инцидент с тремя мужчинами произошел 16 ноября.

Двое приятелей приехали к своему знакомому с требованием вернуть обратно деньги, который тот был им должен. Задолженность, о которой идет речь, составляла 160 тысяч рублей. Не получив денег, мужчины решили похитить приятеля.

Саратовца отвезли в Аткарск и заперли в подвале сарая. На следующий день подозреваемые в похищении решили навестить пленника, испугавшись, что тот замерзнет.

Однако на тот момент мужчина, посаженный в темницу, успел выбраться из погреба и добрался на попутной машине до ближайшего отделения полиции.

В настоящее время похитители задержаны, сообщает прокуратура Саратовской области. Правоохранители устанавливают все истинные причины и обстоятельства произошедшего случая.

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