Закопанный труп женщины нашли в лесном массиве Юнтолово

Вчера в Санкт-Петербурге сотрудники полиции Приморского и Курортного районов выезжали на выяснение обстоятельств гибели женщины, труп которой нашел местный гражданин. Мужчина обнаружил безжизненное тело на территории лесного массива Юнтолово.

Об этом СМИ рассказал представитель органов правопорядка Северной столицы. Вчера, 15 ноября, в 15:03 в городском полицейском участке раздался телефонный звонок.

На экстренный номер «112» звонил 36-летний питерский гражданин, который сообщил о своей страшной находке. Мужчина рассказал полицейским, что на территории лесного массива Юнтолово он увидел неживое человеческое тело.

На место происшествия прибыл наряд полиции по Приморскому району. В 500 метрах от полосы Коннолахтинской дороги, у съезда на Юнтолово, полицейские нашли закопанный труп неизвестной женщины.

Личность погибшей женщины пока не установлена, на вид 40-45 лет. Информацию о случившемся направили в отдел полиции Курортного района. Труп направили в морг для выяснения причин смерти.