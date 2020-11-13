В Хабаровском крае задержан блогер Кирилл Панов по подозрению в убийстве

Сегодня в Хабаровском крае местному блогеру-пранкеру Кириллу Панову следствием предъявлено подозрение в убийстве молодого парня.

Информацию об этом сообщил сайт Dvhab.ru. В источнике написано, что Панов совершил данное преступление по той причине, что слишком шумная компания толпилась на лестничной клетке дома, где жил блогер, мешая гражданам отдыхать в своих квартирах.

Из толпы доносились громкие выкрики, парни курили, плевали на ступеньки. Панов, проходя через строй подростков, испытал некомфортные ощущения.

Мужчина попытался утихомирить компанию словами. Это не возымело должного эффекта. Тогда Панов распылил в толпу шумящих парней газовый баллончик, который всегда носил при себе.

Парни возмутились и избили блогера-пранкера. После этого Кирилл Панов открыл стрельбу по обидчикам из травматического пистолета. В результате один из участников компании скончался после ранения в голову.

Панова задержали полицейские, в его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время блогер находится в изоляторе временного содержания.