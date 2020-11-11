В Татарстане школьник на роликовых лыжах сбил насмерть пенсионерку. Трагедия произошла в Лениногорске 4 ноября, сообщает «Indie News».

По данным осведомленного источника в правоохранительных органах, 17-летний ученик местной школы с лыжероллерами выехал на окраину города и там, в лесопарковой зоне, начал кататься.

Подросток развил слишком высокую скорость, когда заметил приближающуюся 67-летнюю пенсионерку. Затормозить быстро не удалось - паренек сбил женщину. С тяжелой черепно-мозговой травмой ее госпитализировали в больницу. Через два дня после случившегося она умерла.

На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.