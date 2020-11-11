В России 13-летний подросток убил мать и жил две недели с ее телом

Сегодня, 12:29

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В России 13-летний подросток убил мать и жил две недели с ее телом

Сегодня в Татарстане граждане республики оживленно обсуждают жуткий случай, который произошел накануне. Несовершеннолетний паренек в возрасте 13 лет лишил жизни свою родную 36-летнюю мать. Подросток продолжал проживать в данной квартире вместе с ее трупом на протяжении двух недель. Тело убитой женщины нашли только 11 ноября.

Управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан передало сообщение, что медицинскими экспертами на теле женщины обнаружены колото-резаные ранения, которые нанесены в область шеи. На основании этих ран выдвинуто предположение, что мать подростка скончалась от них.

Несовершеннолетний сын умершей является теперь основным подозреваемым в ее смерти. По предварительной версии следствия, мальчик имел возможность лишить свою мать жизни на почве личных глубоких неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Женщина скончалась еще 26 октября. Соседи, живущие рядом с этой квартирой, вызвали полицейских, поскольку из нее шел тяжелый и неприятный смрад. Рядом живущие граждане рассказали прибывшим полицейским, что, начиная с конца октября, никто больше не видел хозяйку квартиры. Ее сын весь этот период находился дома, а по вечерам в квартире горел свет.

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