В Ленобласти задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков

Сегодня, 16:19

Анна Лисова

0

Image 16+
В Ленобласти задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков

В Ленинградской области по подозрению в мошеннических действиях задержаны две женщины и мужчина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в полицию Бокситогорского района Ленобласти обратилась 73-летняя местная жительница. Она сообщила, что к ней в квартиру на улице Садовой в Бокситогорске пришли неизвестные и обманным путем поменяли электросчетчики, взяв за эту «услугу» почти 5 тыс. рублей. 

Подозреваемые в мошенничестве были задержаны спустя несколько часов недалеко от квартиры пенсионерки, которая на них заявила в полицию. Ими оказались электрик и два менеджера из фирмы по установке и монтажу электросчетчиков, 32-летняя петербурженка, 30-летний мужчина и 39-летняя гражданка страны Средней Азии.

Следствие установило, что свои услуги злоумышленники навязывали незаконно, при этом вынуждая клиентов платить деньги за ненужные процедуры. 

Стоит отметить, что жертв этих мошенников оказалось больше. В числе их и 58-летний мужчина, проживающий на Спортивной улице Бокситогорска. 

Следствие изъяло у пострадавших коробки из-под выключателей и счетчиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Правоохранители просят тех, кто пострадал от деятельности этих аферистов, обратиться в полицию. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ленобласти задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков

Сегодня, 16:19

В Ленобласти мужчина убил топором женщину прямо в торговом центре

Вчера, 23:44

Томская полиция задержала участников автопробега в поддержку Азербайджана

Вчера, 10:39

Два южанина избили и изнасиловали пенсионерку у нее дома в Петербурге

10-11-2020, 17:14

В Новосибирске нашли скелетированные останки мужчины

10-11-2020, 13:39

В Ртищеве 40-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину и пытался ее сжечь

10-11-2020, 12:44

В Новосибирске двое детей находятся в реанимации из-за коронавируса COVID-19

7-11-2020, 19:24

В липецком детском саду воспитатель заклеила ребенку рот скотчем

7-11-2020, 15:29

В Челнах мужчина убил приятеля и изнасиловал его подругу с дочерью

3-11-2020, 15:06

В Кировском районе Петербурга избили женщину до смерти

3-11-2020, 12:36

В Нижнем Тагиле 50-летний дайвер погиб в затопленной шахте из-за остановки сердца

2-11-2020, 16:16

Обнародована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца

2-11-2020, 09:12

В Петербурге женщина нашла человеческую ступню на берегу Финского залива

1-11-2020, 14:51

В Москве у здания главка МВД мужчина напал на полицейских

31-10-2020, 18:23

У берегов Приморья зафиксирована массовая гибель рыбы

31-10-2020, 17:00

Дом Софии Ротару в Крыму ограбили на шесть миллионов рублей

31-10-2020, 14:40

В ДТП погиб депутат думы и главврач жуковской ЦРБ Николай Третьяков

31-10-2020, 13:55

На Филиппинах боевой петух убил лейтенанта

28-10-2020, 13:19

В Ростове пациентке удалили 23-килограммовую опухоль в интимном органе

28-10-2020, 13:18

В Воронежской области водитель КамАЗа при обгоне устроил аварию с 2 погибшими

28-10-2020, 11:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров