В Ленобласти задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков

В Ленинградской области по подозрению в мошеннических действиях задержаны две женщины и мужчина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в полицию Бокситогорского района Ленобласти обратилась 73-летняя местная жительница. Она сообщила, что к ней в квартиру на улице Садовой в Бокситогорске пришли неизвестные и обманным путем поменяли электросчетчики, взяв за эту «услугу» почти 5 тыс. рублей.

Подозреваемые в мошенничестве были задержаны спустя несколько часов недалеко от квартиры пенсионерки, которая на них заявила в полицию. Ими оказались электрик и два менеджера из фирмы по установке и монтажу электросчетчиков, 32-летняя петербурженка, 30-летний мужчина и 39-летняя гражданка страны Средней Азии.

Следствие установило, что свои услуги злоумышленники навязывали незаконно, при этом вынуждая клиентов платить деньги за ненужные процедуры.

Стоит отметить, что жертв этих мошенников оказалось больше. В числе их и 58-летний мужчина, проживающий на Спортивной улице Бокситогорска.

Следствие изъяло у пострадавших коробки из-под выключателей и счетчиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители просят тех, кто пострадал от деятельности этих аферистов, обратиться в полицию.