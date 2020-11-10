В Ленобласти мужчина убил топором женщину прямо в торговом центре

Вчера, 23:44

Ольга Громова

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В Ленобласти мужчина убил топором женщину прямо в торговом центре

Следственным комитетом по Ленинградской области возбуждено уголовное дело после убийства женщины в ТЦ Всеволжска. Жуткие подробности расправы, которая случилась сегодня, 11 ноября, приводит «Фонтанка».

Сотрудницу салона красоты убили прямо посреди бела дня. Полицию свидетели преступления вызвали в ТЦ «Лидер» на Магистральной улице перед двумя часами дня.

Напуганные очевидцы рассказали, что в помещение вломился незнакомец, который сначала выстрелил в девушку-кассира из пневматического пистолета, а потом принялся убивать ее, вооружившись топором.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью - пострадавшая скончалась. Эксперты криминалисты насчитали не менее 10 ударов, нанесенных топором.

Находившийся на патрулировании неподалеку от места происшествия наряд ДПС оперативно среагировал и быстро прибыл в ТЦ, где и задержал мужчину.

В ТЦ на Магистральной находится маникюрная студия, которая принадлежала 36-летней убитой женщине. Мужчина, который учинил жестокую расправу, ее 52-летний муж.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Подробности, обстоятельства и мотив преступления устанавливаются.

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