Томская полиция задержала участников автопробега в поддержку Азербайджана

Сегодня в городах Иркутске и Томске все граждане обсуждают случай, произошедший накануне. Сотрудники ГИБДД заблокировали и не разрешили дальнейшее движение автомобильных шествий, проводимых организаторами.

Участники пробегов размахивали национальными флагами Азербайджана. Часть водителей полицейские задержали. На пути автомобильных колонн вдруг резко появились фургоны без опознавательных знаков.

Они создали преграду машинам, следовавшим в составе колонны. Как рассказали водители машин, таким образом, они отмечали прекращение вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

При движении колонны машины подавали громкие сигналы. Некоторые владельцы машин транслировали национальную музыку. Люди из фургонов, блокировавших автопробеги в Томске и Иркутске, потребовали от участников автопробега покинуть свои автомобили.

«Это очень напоминало спецоперацию. ДПСники выехали вперед, стали перед колонной автопробега, силой остановили все машины. В настоящее время идут допросы. Увидев такое, большинство парней спрятали флаги», — рассказал участник акции изданию «Сибирь.Реалии».

Было видно, что автопробег блокируется силами ФСБ. Его сотрудники остановили 15 машин. В Томске и Иркутске бойцы работали по одному сценарию. В пресс-службе томской полиции Тайге.инфо заявили, что уточняют информацию и попросили перезвонить позднее.