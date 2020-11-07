Томская полиция задержала участников автопробега в поддержку Азербайджана

Сегодня, 10:39

0

Image 16+
Томская полиция задержала участников автопробега в поддержку Азербайджана
Автопробег в поддержку Азербайджана

Сегодня в городах Иркутске и Томске все граждане обсуждают случай, произошедший накануне. Сотрудники ГИБДД заблокировали и не разрешили дальнейшее движение автомобильных шествий, проводимых организаторами.

Участники пробегов размахивали национальными флагами Азербайджана. Часть водителей полицейские задержали. На пути автомобильных колонн вдруг резко появились фургоны без опознавательных знаков.

Они создали преграду машинам, следовавшим в составе колонны. Как рассказали водители машин, таким образом, они отмечали прекращение вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

При движении колонны машины подавали громкие сигналы. Некоторые владельцы машин транслировали национальную музыку. Люди из фургонов, блокировавших автопробеги в Томске и Иркутске, потребовали от участников автопробега покинуть свои автомобили.

«Это очень напоминало спецоперацию. ДПСники выехали вперед, стали перед колонной автопробега, силой остановили все машины. В настоящее время идут допросы. Увидев такое, большинство парней спрятали флаги», — рассказал участник акции изданию «Сибирь.Реалии».

Было видно, что автопробег блокируется силами ФСБ. Его сотрудники остановили 15 машин. В Томске и Иркутске бойцы работали по одному сценарию. В пресс-службе томской полиции Тайге.инфо заявили, что уточняют информацию и попросили перезвонить позднее.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Два южанина избили и изнасиловали пенсионерку у нее дома в Петербурге

Вчера, 17:14

В Новосибирске нашли скелетированные останки мужчины

Вчера, 13:39

В Ртищеве 40-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину и пытался ее сжечь

Вчера, 12:44

В Новосибирске двое детей находятся в реанимации из-за коронавируса COVID-19

7-11-2020, 19:24

В липецком детском саду воспитатель заклеила ребенку рот скотчем

7-11-2020, 15:29

В Челнах мужчина убил приятеля и изнасиловал его подругу с дочерью

3-11-2020, 15:06

В Кировском районе Петербурга избили женщину до смерти

3-11-2020, 12:36

В Нижнем Тагиле 50-летний дайвер погиб в затопленной шахте из-за остановки сердца

2-11-2020, 16:16

Обнародована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца

2-11-2020, 09:12

В Петербурге женщина нашла человеческую ступню на берегу Финского залива

1-11-2020, 14:51

В Москве у здания главка МВД мужчина напал на полицейских

31-10-2020, 18:23

У берегов Приморья зафиксирована массовая гибель рыбы

31-10-2020, 17:00

Дом Софии Ротару в Крыму ограбили на шесть миллионов рублей

31-10-2020, 14:40

В ДТП погиб депутат думы и главврач жуковской ЦРБ Николай Третьяков

31-10-2020, 13:55

На Филиппинах боевой петух убил лейтенанта

28-10-2020, 13:19

В Ростове пациентке удалили 23-килограммовую опухоль в интимном органе

28-10-2020, 13:18

В Воронежской области водитель КамАЗа при обгоне устроил аварию с 2 погибшими

28-10-2020, 11:54

В Челябинской области беременная женщина скончалась в женской консультации

27-10-2020, 15:22

Крупный оползень произошел в деревне Свердловской области

27-10-2020, 14:30

В Волгограде мотоциклист скончался после аварии на «танцующем» мосту

27-10-2020, 14:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров