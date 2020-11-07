В Ртищеве 40-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину и пытался ее сжечь

Сегодня, 12:44

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В Ртищеве 40-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину и пытался ее сжечь

Сегодня в Ртищеве Саратовской области в суд поступило уголовное дело о покушении на убийство, поджоге, разбое, изнасиловании. Эти все преступления, как предполагается, совершил 40-летний мужчина. Ранее подозреваемый гражданин уже отбывал наказание.

Вечером 28 мая он позвонил в дверь 75-летней жительницы, сказал, что он сотрудник службы газового хозяйства. Мужчина грубо отстранил хозяйку, ворвался в квартиру, изнасиловал женщину с использованием насильственных действий сексуального характера.

Далее он сказал, чтобы она отдала ему все деньги. Владелица квартиры нашла и отдала 450 рублей. Насильник рассвирепел, что сумма чрезвычайно мелкая, схватил нож и нанес несколько ударов по шее, подбородку и ранил в бок.

Раненая нашла еще 3000 рублей, которые он забрал. Но ему было мало. Непрошеный гость стал добивать свою жертву. Он наносил удары в голову термосом, настольной лампой, душил за шею.

Она потеряла сознание, тогда он поджег кухонные шторы, подушки, одеяла и матрас. Далее мужчина открыл краны газовой плиты, и покинул квартиру, заперев за собой ключами входную дверь. Он забрал мобильный телефон и флягу из алюминия.

Хорошо, что его жертва осталась жива. Вернувшись в сознание, хозяйка дома погасила горевшие занавески, закрыла краны на газовой плите, выбила входную дверь и примчалась к соседям.

Добрые люди вызвали сотрудников органов правопорядка и машину медпомощи. Вскоре насильника задержали. В изнасиловании и разбое он сознался. А поджог и покушение на убийство отрицает. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

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