Два южанина избили и изнасиловали пенсионерку у нее дома в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге люди обсуждают вопиющий случай. В Шушарах два мужчины проникли домой к женщине возрастом 61 год.

Неизвестные стали избивать свою жертву. Женщину в бессознательном состоянии мужчины жестоко изнасиловали.

В понедельник, 9 ноября, в полицейский департамент позвонили из медицинского учреждения. Сотрудникам МВД рассказали, что в больницу привезли женщину 1959 года рождения.

У пострадавшей гематома затылка, закрытая травма живота, маточное кровотечение. Состояние женщины – средней тяжести. Она сообщила, что на нее напали, избили, изнасиловали.

Пострадавшая написала заявление в полицию. В нем изложено, что 9 ноября с 00:30 до 4:00 неизвестные проникли в ее квартиру в Шушарах. Мужчины южной национальности, которым примерно 25-28 лет, били ее по голове и животу.

В результате женщина потеряла сознание. Когда пострадавшая пришла в себя, она увидела, что лежит голой на полу с болью внизу живота и кровью. Видеонаблюдения на месте происшествия нет.

Сотрудники полиции изъяли следы рук, обуви, биоматериалы. Они также нашли на месте преступления окурок, который вполне мог принадлежать одному из преступников.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.