В липецком детском саду воспитатель заклеила ребенку рот скотчем

Сегодня, 15:29

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В липецком детском саду воспитатель заклеила ребенку рот скотчем

Сегодня в Липецке обсуждают поведение сотрудников частного детского сада НОУ ДОО «Маленькая страна». Родители малышей написали обращение в прокуратуру за то, что сотрудники, занимающиеся воспитанием детей в частном дошкольном учреждении, подвергают насилию их ребенка.

В своем заявлении женщина пишет, что помощница воспитателя в присутствии всех детей скотчем заклеила рот ее сыну. Впоследствии этот педагог доказывала матери, что так правильно делать в воспитательных целях.

Прокурорским ведомством возбуждено дело об административном правонарушении: «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Директор этого садика подвергнут наказанию в виде штрафа по принуждению прокуратуры в сумме 10 000 рублей. Ему выдано предписание о необходимости повышения мер контроля работников учреждения.

По факту происшествия со скотчем в отношении помощника воспитателя возбудили уголовное дело по 156 статье Уголовного Кодекса: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Надзорное ведомство осуществляет дальнейшие проверки и выявление всех причин и обстоятельств данного инцидента.

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  • Какие сейчас дети, то их с открытым ртом пускать в Д/С страшно. Мат на мате, родители так воспитывают в семье.
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