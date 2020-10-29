Тяжело переболевшие коронавирусом COVID-19 могут столкнуться с посттравматическим стрессом

Сегодня, 12:20

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Тяжело переболевшие коронавирусом COVID-19 могут столкнуться с посттравматическим стрессом

Российские ученые выявили, что в некоторых случаях после выздоровления от вируса COVID-19 у переболевших может наблюдаться тяжелый посттравматический синдром, сопровождающийся сильным стрессом. По заявлению руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяны Караваевой, все чаще коронавирус поражает не только физическое, но психическое и ментальное здоровье граждан. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Как отметила психотерапевт, многие ее пациенты, даже спустя несколько месяцев после полного выздоровления от коронавируса, испытывают тяжелейшие расстройства нервной системы.

«Посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникло у таких пациентов, по степени тяжести сопоставимо с нарушением психики участников активных боевых действий. Такое состояние сопровождается сильными головными болями, появлением деменции, галлюцинациями, депрессивными наклонностями и даже суицидальными мыслями», - прокомментировала Татьяна Караваева.

Она добавила, что в большинстве случаев такой посттравматический нервный синдром появлялся у тех пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме.

«Тяжёлая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», - сказала психиатр.

Она отметила, что вирус COVID-19 обладает особой нейротоксичностью, который и провоцирует развитие негативных психических последствий.

«Мы уже не впервые наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций. Да, последних немного, но они есть. По данным мировой статистики, такие нарушения встречаются у 1-2% тяжело переболевших коронавирусом», – добавила Татьяна Караваева.
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