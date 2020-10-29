Очки снижают риск заражения коронавирусом COVID-19 в пять раз

Ношение очков может оказаться в тренде. Как выяснилось, люди, которые постоянно носят этот аксессуар, в пять раз реже заражаются коронавирусом. Об этом говорят результаты проведенного в Китае исследования.

Также об этом заявил доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов. Как оказалось, из 276 больных с коронавирусом в одном из госпиталей оказалось всего 10% человек в очках, сказал профессор. Он также отметил, что в Китае более 80% людей с нарушениями зрения носят очки, поэтому в этой стране ситуация стала очевидной.

Как отмечают вирусологи, при высокой концентрации вируса в воздухе аэрозольные частицы могут достигать слизистой глаз. Поэтому защитные очки можно назвать частью медицинского «обмундирования».

Чтобы избежать проникновения вируса в слизистые носа и глаз, медики рекомендуют носить очки и маску.

Но при ношении маски очки запотевают и поэтому их нужно обрабатывать специальным средством или сменить маску на респиратор.