Американский кардиолог назвала допустимую ежедневную дозу алкоголя

Согласно заявлению кардиологов из американского медцентра Дартмут-Хичкок, небольшое количество вина в день может способствовать укреплению стенок сосудов и профилактике некоторых сердечных заболеваний. Доктор Лорен Гилстрап отметила, что ежедневная доза алкоголя должна быть строго выверена, и не превышать допустимых предел, информирует «РИА Новости».

Как отметила Лорен Гилстрап, алкоголь может оказывать позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, и поможет минимизировать риски возникновения инсульта. По словам эксперта, ежедневно допустимая доза алкоголя должна быть эквивалента двум бокалам красного вина, а для женщин — одного бокала такого спиртного напитка.

«Если употреблять больше допустимой нормы алкоголя в день, на смену оказываемому положительному эффекту придут негативные последствия», - подчеркнула американский доктор.

Также Гилстрап согласилась с ранее опубликованными в журнале Американского кардиологического колледжа сведениями, в которых освещается позитивный эффект от спиртных напитков.

«Исследования действительно подтверждают, что определенное количество вина в неделю понижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Для мужчин это до 14 бокалов и снижение риска на 21%, а для женщин – до 7 бокалов и снижение на 34%», - отметила кардиолог.

При этом Лорен Гилстрап акцентировала, что употребление спиртных напитков даже в умеренных количествах на 53% повышают опасность появления гипертензии, что стоит учитывать людям с подобной проблемой. Эксперт добавила, что иногда польза красного вина может быть несколько переоцененной, особенно если речь идет об употреблении низкосортной продукции. Тем не менее, в вине присутствуют очень полезные антиоксиданты и флавоноиды, которые также можно встретить в некоторых ягодах, орехах и фруктах.