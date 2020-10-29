Появились фото «ковидных пальцев» пациентов с коронавирусом

Вчера, 21:11

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Появились фото «ковидных пальцев» пациентов с коронавирусом

Опубликовано фото «ковидных пальцев» пациентов с коронавирусом.

Как сообщает издание The Huffington Post, многие пациенты с диагностированным коронавирусом стали жаловаться на появившиеся на коже красные и фиолетовые бугры или покраснение покровов. Авторы также прикрепили фотодоказательства очередного нетипичного проявления коронавирусной инфекции.

Медики отмечают, что раньше такой симптом проявлял себя крайне редко и первоначально его вообще посчитали сопутствующим обморожением конечностей. Но когда подобное появилось у ковидных пациентов и летом, медики обратили на него более пристальное внимание.

Так, после анализа информации о больных «короной», исследователи выявили порядка 12 тыс. человек с шишками на пальцах верхних и нижних конечностей. Позднее биопсия подтвердила взаимосвязь коронавируса с красно-фиолетовой сыпью. В настоящее время эксперты говорят о том, что сыпь может стать ключевым симптомом для диагностики COVID-19, особенно если человек болеет бессимптомно.

Опрошенные больные с сыпью отмечали, что она может болеть и обычно не чешется. Когда сыпь проходила, поверхность кожи иногда отслаивалась. Признак коронавируса в виде сыпи может сохраняться на кожных покровах в течение 15 дней, но бывали и случаи длительностью в 130-150 дней.

Ранее уже отмечался тот факт, что для детей очень характерной особенностью наличия в организме коронавируса является сыпь на коже. Она расположена по всему телу, а наибольшее скопление бугорков - на ногах и ступнях. То, что подобное явление может быть признаком заражения ковидом, отмечал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

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