Врач объяснила отличие симптомов рака от других заболеваний

Простые рекомендации, которые каждый должен взять себе за правило, помогут не перепутать рак сигмовидной кишки, входящий в топ-5 распространенных онкологических заболеваний с самым высоким уровнем смертности, с другими болезнями. Об этом в беседе с «Комсомолкой» рассказала врач-терапевт Юлия Ткаченко.

Пища, продвигаясь по кишечнику, задерживается в сигмовидной кишке. Вследствие этого на слизистую оболочку органа воздействуют продукты переработки. Поэтому риски возникновения злокачественной опухоли возрастают.

Ткаченко советует быть внимательными к своему организму, наблюдать за стулом, особенно если наблюдается повышенная температура тела, потеря веса, исчезновение аппетита и упадок сил. Все эти признаки могут указывать на рак, поэтому в обязательном порядке стоит обратиться к врачу и пройти детальное обследование.

Как правило, в целях диагностики назначают колоноскопию, ректороманоскопию, УЗИ и МРТ брюшной полости и пальцевое исследование прямой кишки.

Чтобы снизить риски развития рака, врач советует избавиться - раз и навсегда - от вредных привычек, в том числе от курения и алкоголя. Также надо свести к минимуму употребление фастфуда, мясных продуктов и изделий из белой муки. Такая пища способна спровоцировать проблемы с кишечником, а вот овощи, в которых много клетчатки, наоборот стоит кушать как можно чаще.