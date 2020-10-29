Уфимский врач назвал противопоказанные при коронавирусе COVID-19 препараты

Уфимский врач-хирург Глеб Глебов, работающий в инфекционном госпитале, рассказал, какие препараты категорически нельзя принимать пациентам с COVID-19. Особенно критическим, по мнению специалиста, может быть прием некоторых противовирусных препаратов сильного воздействия, информирует «UfaTime».

Практикующий хирург в Зубово подчеркнул, что с усилением активности вируса COVID-19 и в связи повышением устойчивости данного патогена к лекарственным препаратом методы лечения с начала первой волны коронавируса претерпели значительные изменения.

«То, что было эффективно весной, сейчас не дает вообще никаких результатов, а иногда даже провоцирует некоторые побочные симптомы», - сказал Глеб Глебов.

Эксперт привел в пример противовирусный препарат «Калетра», который обычно прописывают ВИЧ-инфицированным пациентам. Данное лекарство стали назначать и пациентам с коронавирусной болезнью, и вначале «Калетра» действительно показала себя весьма эффективным способом борьбы с COVID-19.

«Теперь же по ряду факторов данное противовирусное средство потеряло свою способность блокировать патогены коронавируса, а при некоторых условиях даже провоцирует появление побочных симптомов», - отметил Глеб Глебов.

Хирург посоветовал не применять классические жаропонижающие препараты больным с коронавирусом. В «черный список» попали такие популярные у россиян лекарства, как ибупрофен, аспирин, диклофенак, нурофен, терафлекс, бруфик плюс и им подобные.

«При повышении базальной температуры тела до 38.2° я рекомендую сбивать жар только парацетамолом — он пока наиболее эффективен и меньше наносит вреда организму», - добавил хирург.

Отдельно Глеб Глебов отметил специфику приема антибиотиков и иммуномодуляторов. Он подчеркнул, что антибиотики не лечат вирусные болезни, а иммуномодуляторы даже могут спровоцировать цитокиновый шторм — смертельно опасное состояние, когда иммунная система человека начинает уничтожать не только патоген вируса, но и собственные здоровые клетки организма. Специалист акцентировал, что назначать такие препараты может только лечащий врач и ни в коем случае нельзя самоназначать себе прием таких лекарств.