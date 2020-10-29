Врач из Перми рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей до 3 лет

Дети коронавирусу подвержены реже, чем взрослые и в целом легче его переносят. Но у детей до трех лет ковид может часто протекать и в тяжелой форме. Об этом в своем комментарии «АиФ» рассказала врач Сovid-корпуса пермской краевой детской больницы Елена Зубова.

По статистике, дети составляют всего десять процентов от числа заболевших коронавирусом. Болеют, в основном, в легкой форме, в госпитализации не нуждаются. Четверть несовершеннолетних инфекцию переносят вообще бессимптомно.

Но этого нельзя сказать о малышах - у детей до трех лет коронавирус может протекать в тяжелой форме. Елена Зубова назвала симптомы у маленького ребенка, которые должны насторожить его родителей: насморк, отит, боль в горле, кашель, одышка и слабость, диарея и тошнота. В этом случае непременно надо вызвать педиатра, который сможет оценить состояние юного пациента, тяжесть течения заболевания.

«Решение о проведении КТ грудной клетки принимает врач, и только по показаниям (наличие симптомов лихорадки, одышки, снижение сатурации (показатель насыщения крови кислородом) при диагностике (пульсоксиметрии)», — пояснила она.

В группе риска, добавила врач, находятся дети с сопутствующими заболеваниями.

Если ребенок заболел, специалисты рекомендуют наблюдать за его состоянием, фиксировать его жалобы. Будет правильным ввести в рацион такого больного витамин D, дабы компенсировать дефицит солнца и свежего воздуха на время изоляции.