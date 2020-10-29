Медик рассказала, как узнать группу крови без сдачи анализа

Сегодня, 12:10

Ольга Громова

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Медик рассказала, как узнать группу крови без сдачи анализа

Точного способа узнать свою группу крови без лабораторной диагностики пока не существует. Однако, как рассказала в беседе с агентством «Прайм» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, ее можно попытаться вычислить, опираясь на принципы генетического наследования.

В случае, если у обоих родителей первая группа крови, то такая же будет и у их ребенка. Но в случае с другими группами эта закономерность работать перестает. У родителей со второй группой ребенок может появиться на свет или с первой группой крови, или со второй.

Ткаченко говорит, что самый точный способ узнать свою группу крови - обратиться в медучреждение. Там проведут двухэтапную проверку. Вначале экспресс-методом. Затем полученный результат перепроверят в лаборатории.

Экспресс-тест можно провести и самостоятельно. Но врачи все же для большей достоверности советуют брать кровь из вены, а не из пальчика.

В медучреждениях же при несовпадении групп на двух анализах будут проводить повторные анализы. Это чрезвычайно важно, ведь таким образом устраняются ошибки, которые при переливании крови неправильной группы могут стать роковыми.


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