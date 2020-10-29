Ученый назвал способ определить рак по глазам

Английский терапевт и хирург Георге Сантис сообщил, что выявить раковую опухоль в организме можно одним простым способом. По словам профессор госпиталя «Лондон-Бридж», для этого достаточно внимательно рассмотреть глаза пациента.

Георг Сантис заявил, что весьма характерным признаком наличия роста раковых клеток в организме является опущенное верхнее веко глаз.

«Нестандартно свисающие веки глаз часто указывают на злокачественную опухоль в легких. Это такой неврологический симптом, который возникает из-за сдавливания определённых нейронов в организме», - отметил профессор.

Он подчеркнул, что таким способом выявить болезнь можно еще на ранней стадии развития, так как повреждения нервных окончаний часто возникают с началом роста раковых клеток в организме.

При этом зарубежный хирург подчеркнул, что нависшее веко не всегда свидетельствует о наличии раковых клеток в легких, особенно если отсутствуют такие дополнительные симптомы, как кровохарканье, непрекращающийся кашель или затрудненное дыхание. Доктор добавил, что часто опущение века может быть вызвано инфекциями глаз, длительным ношением линз или невралгией тройничного нерва. Однако Сантис порекомендовал сразу же при возникновении «симптома отвисшего века» обратиться за исследованием — ведь это может быть одним из первых признаков развития раковой опухоли в организме.