Влияние коронавируса SARS-CoV-2 на сердце показал ультразвук

Американские ученые уверены, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и сердечную мышцу.

Так, по словам специалистов, коронавирус снижает функцию легких, что приводит к затрудненному поступлению кислорода к сердцу. В некоторых случаях это способно вызвать воспаление, которое нагружает сердце.

Также вирус способен проникнуть в кровеносные сосуды и вызвать воспаление внутри них. Это чревато образованию тромбов, а в более серьезном случае – сердечным приступом. У многих больных COVID-19 были обнаружены сгустки по всему телу. Медики начали выписывать препараты для разжижения крови, хотя данный метод лечения пока сомнителен.

Доктор Шон Пинни из университета в Чикаго говорит, что люди с хроническими заболеваниями сердца более всего подвержены осложнениям на него. Однако встречали случаи, когда у пациента начинались проблемы с сердцем, хотя раньше оно его никогда не беспокоило.

Американские кардиологи составили статистику, по которой у 25% пациентов с коронавирусом наблюдались осложнения на сердце.

Кардиолог Том Мэддокс из США уточнил, что медикам пока неизвестно, может ли коронавирус вызвать дисфункцию здорового сердца.