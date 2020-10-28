Эпидемиолог назвала период наибольшей заразности заболевших коронавирусом COVID-19

Эпидемиолог назвала период наибольшей заразности заболевших COVID-19, пишет издание РИА Новости.

Как рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная, самая большая опасность исходит от заразившихся коронавирусом за два дня до первых симптомов и в первый день болезни. А заразить других человек способен еще раньше - за 3-4 дня до того, как болезнь даст о себе знать. Отмечались случаи, что такое происходило и за 7 дней до появления симптомов. Первые пять дней болезни также опасны в плане заражения окружающих. А вот в остальное время заболевший человек опасности практически не представляет.

Врач еще раз подчеркнула, что пути распространения вируса - воздушно-капельные. При обычном разговоре в воздух выделяются более 200 вирусных частичек, поэтому, по словам доктора, наиболее эффективный и простой способ предотвратить заражение - ношение медицинской маски.

«Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц», — отметила эксперт.

И добавила, что распространение инфекции в стране зависит от сознательности граждан и от строгого соблюдения ими профилактических мер.

Ранее Пшеничная спрогнозировала вероятную активность коронавируса в мире - еще минимум полтора года. Причем масштабные очаги инфекции будут появляться в разных странах и регионах. Также, по словам эксперта, в феврале и марте будущего года вновь вероятно обострение коронавирусной ситуации, спад которой произойдет к лету.