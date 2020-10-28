Израильский врач указал на ошибки в лечении коронавируса COVID-19

Израильский врач и популярный блогер Борис Бриль на своей инстаграм-странице развенчал все главные мифы вируса COVID-19. Эксперт в области доказательной медицины провел онлайн-беседу со своими подписчиками, в ходе которой отвечал на самые животрепещущие вопросы фолловеров, касающиеся коронавирусной инфекции.

Как заявил Борис Бриль, коронавирус является системным острым респираторным заболеванием, поражающим легкие, но совсем не стоит считать его пневмонией.

«В случае с ковидом люди умирают от острого респираторного дистресс-синдрома, а также от цитокинового шторма, тромбозов. Данные состояния не имеют ничего общего с пневмонией», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что часто российские медики неправильно определяют диагноз больного, путая пневмонию и коронавирус.

«Поймите, если человеку диагностируют якобы пневмонию при коронавирусе, то и терапию начинают проводить по этому диагнозу, а это в корне неверно», – добавил Бриль.

Врач также заявил, что при вирусных болезнях не надо использовать антибиотики и уж тем более нельзя назначать их в качестве профилактики. Бриль рассказал и о других препаратах, которые не стоит считать лекарствами для лечения COVID-19. При этом специалист сообщил, что на тяжесть заболевания воздействуют сатурация, количество дыхательных движений, непрекращающаяся лихорадка и состояние сознания.

«При легкой степени протекания болезни обычно наблюдается сатурация 100-92 при комнатном воздухе, дыхание - 10-22 в минуту. То есть человек при этом находится в сознании и понимает, что происходит вокруг. Если у него отсутствует лихорадка и повышенная температура на протяжении нескольких дней, то вся терапия будет заключаться в обильном тёплом питье, назначении парацетамола, аспирина, ибупрофена. Также важны покой и применение дыхательной гимнастики. Но никаких антибиотиков — они только ухудшат иммунный ответ организма!» - сказал Борис Бриль.

Он подчеркнул, что назначать антибиотики может только лечащий врач, и в крайних случаях.

«И вообще, перед назначением антибиотиков пациента по-хорошему надо проверить на лейкоцитоз — для этого сдается анализ крови, биохимический, в частности, на электролиты, Д-димер, общий анализ мочи. Ну и скажите мне, кто это все проходил, прежде чем пить антибиотики? Я заклинаю вас, не увлекайтесь такими препаратами и ни в коем случае не назначайте их себе сами», - добавил Борис Бриль.